Украинский беспилотник предпринял попытку атаковать инфраструктурные объекты в Белгородской области

Украинскими боевиками вечером в четверг, 28 сентября, был запущен боевой дрон по территории Белгородской области, сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве проинформировали, что украинский БПЛА самолетного типа был выявлен в небе над Белгородской областью и ликвидирован российскими системами противовоздушной обороны.

«Двадцать восьмого сентября около 21:00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Белгородской областью», - сообщается в официальном аккаунте Минобороны в соцсетях.

В оборонном ведомстве добавили, что в ходе ликвидации вражеского БПЛА обошлось без пострадавших и разрушений на земле.