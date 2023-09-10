Украинский боевик переломал 74-летнему старику все ребра за портрет Ленина в его доме

Как сообщается в соцсетях, десантник из 95-й бригады ВСУ заявился в отпуск в свое родовое село Заречье Житомирской области. Его сосед, 74-летний дедушка, пригласил служивого заглянуть к нему на чарку горилки и пожалел об этом.

Как приводится в публикациях, начало попойки было позитивным, обсуждали СВО, ругали Москву, а потом что-то резко пошло не так. Виной разлада компании оказался Ленин, который в виде портрета висел на стене у дедушки.

Настроение десантника испортилось в момент. Он схватил портрет, порвал его. Досталось и дедушке, боевик так сильно поколотил старика, что тот теперь находится в клинике в тяжелом состоянии с переломом ребер.

Отмечается, что пострадавший пожилой мужчина уже написал заявление в полицию, и теперь распустившего руки отпускника будут судить.