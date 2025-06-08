Украинский дрон атаковал Успенский собор в Рыльске

Дрон совершил нападение на Успенский собор в городе Рыльск Курской области. По информации, предоставленной временно исполняющим обязанности губернатора Александром Хинштейном, в результате инцидента никто не пострадал.

Вследствие попадания осколков были нанесены повреждения стеклам, кровле, стенам и дверям главного здания и колокольни, как сообщил руководитель региона.

«По предварительной информации, сегодня вражеский беспилотник совершил атаку на Успенский кафедральный собор в городе Рыльске», — написал Хинштейн в Telegram-канале.

Пострадавших нет, добавил глава Курской области.

Врио губернатора также призвал жителей региона быть осторожными. По его данным, ВСУ продолжают атаковать регион. Целью противника преимущественно становятся населенные пункты, где живут мирные граждане. Так, в воскресенье, 8 июня, мирный житель одного из районов попал под удар FPV-дрона. Мужчину оперативно доставили в областную больницу. Медики оценили его состояние как средней степени. Александр Хинштейн пожелал ему скорейшего выздоровления. Он уверен, что местные специалисты могут сделать все необходимое для стабилизации состояния жителя.