В конце июля замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что 80% раненых украинских военных получают помощь всего за час, 82% военных возвращаются на фронт сразу после получения лечения. Она также утверждала, что смертность военных на Украине при эвакуации уменьшилась.

С ней не согласилась глава медбатальона «Волки да Винчи» Алина Михайлова. По ее словам, эвакуация на самом деле может занимать около восьми часов, и украинские медики этим совсем не гордятся. Однако врач также подчеркнула, что на фронте медики никак не могут на это повлиять, потому что с медициной там все плохо. Михайлова заметила, что в реальности медицина держится на энтузиазме, а не на предоставленных хороших условиях.