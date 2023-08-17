Украинский морпех рассказал, как хорошо жил в российском плену

Оператор беспилотников Егор Куранов, которого недавно осудили на 12 лет лишения свободы за обстрел мирных жителей Мариуполя, рассказал, как ему жилось в плену у русских. По его словам, с ним обращались «согласно Женевской конвенции». Мужчина смог получить в плену медицинскую помощь, там его вылечили от ангины. Также Куранов оценил трехразовое качественное питание. Он отметил, что отношение к нему было очень хорошим.

В плен мужчина попал еще в апреле прошлого года, когда покинул «Азовсталь». Однако принадлежность к вооруженным силам Украины никак не сказалась на отношении российских военных к Куранову.