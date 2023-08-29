Поскольку указ о мобилизации украинцев на службу не имеет под собой конституционной основы, то и выполнять его не надо, так решили в Зиньковском районном суде Полтавской области.

Суд рассмотрел дело мужчины, который уклонялся от призыва в армию после выхода указа о мобилизации. В отношении военнообязанного подсудимого было возбуждено уголовное дело. В результате суд постановил в своем вердикте: считать указы Зеленского авторскими произведениями, которые не имеют под собой никакой конституционной почвы.

«Не являются законами по существу, не являются обязательными к исполнению народом», - так определил судья в своем приговоре.

Об этом рассказало ТАСС. На этом же основании у военкоматов нет никаких оснований принуждать граждан к мобилизации, поскольку это будет очередной формой рабства. Уклонист от службы на этом основании полностью оправдан.