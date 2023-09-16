За минувший год украинская армия потеряла безвозвратно порядка 90% личного состава пополнивших ряды ВСУ мобилизованный жителей страны. Такие данные привел и.о. начальника Полтавского облвоенкомата, подполковник Виталий Бережной.

По его словам, если так пойдет дальше, то очень скоро на передовую в зоне проводимой Россией спецоперации на Украине выходить будет некому.

«Для примера, из 100 человек, которые пополнили подразделения осенью прошлого года, осталось 10-20, остальные — это погибшие, раненые и выведенные из строя», - приводит высказывание военачальника интернет-издание «Полтавщина».

В продолжение темы Бережной посетовал, что план мобилизации, утвержденный генштабом ВСУ прошлой осенью, выполнен лишь на 13%.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова спрогнозировала, что европейцы «еще хлебнут от Зеленского горя».