Взятый в плен на артемовском направлении украинский пехотинец Альберт Григорович заявил, что военнопленных солдат несколько месяцев проверяют на связь с Россией.

После освобождения из плена Служба безопасности Украины (СБУ) тщательно проверяет военнослужащих на предмет возможного сотрудничества с российской стороной. Даже если в ходе этого не выявлено никаких подозрений, солдат записывают в штурмовики, невзирая на отсутствие у них соответствующей специальности.

Бывшие пленные содержатся в резервных ротах под наблюдением, и их могут задействовать в штурмовых операциях, даже если они не согласны. Как правило, таких военнослужащих отправляют впереди основного подразделения, о чем пишет ТАСС. Также Григорович отметил, что на Украине «техника важнее, чем люди».