Украинцам посоветовали запасаться пауэрбанками и фонариками

Украинцам рекомендовали запастись пауэрбанками, фонариками и нескоропортящимися продуктами в преддверии осеннего сезона из-за возможного отключения электроэнергии. Такой совет гражданам дал директор энергокомпании YASNO Сергей Коваленко в соцсетях.

По его словам, осень — тревожная пора для энергетиков и оптимизма относительно стабильности поставок электричества нет. Жителям украинских регионов он посоветовал продумать сценарии на случай отключений и следить за полным зарядом электронных устройств.

Представителям бизнеса Коваленко порекомендовал провести технический осмотр генераторов и резервных источников питания.

В понедельник, 8 сентября, Славянск, который находится под контролем ВСУ, полностью лишился электроснабжения. Местные власти не назвали сроки восстановления подачи ресурса.

Ранее финнам посоветовали экономить электричество из-за резкого скачка цен.