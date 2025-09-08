Украинцам посоветовали запасаться пауэрбанками и фонариками
На Украине людям посоветовали держать поблизости фонари из-за отключения света
Украинцам рекомендовали запастись пауэрбанками, фонариками и нескоропортящимися продуктами в преддверии осеннего сезона из-за возможного отключения электроэнергии. Такой совет гражданам дал директор энергокомпании YASNO Сергей Коваленко в соцсетях.
По его словам, осень — тревожная пора для энергетиков и оптимизма относительно стабильности поставок электричества нет. Жителям украинских регионов он посоветовал продумать сценарии на случай отключений и следить за полным зарядом электронных устройств.
Представителям бизнеса Коваленко порекомендовал провести технический осмотр генераторов и резервных источников питания.
В понедельник, 8 сентября, Славянск, который находится под контролем ВСУ, полностью лишился электроснабжения. Местные власти не назвали сроки восстановления подачи ресурса.
