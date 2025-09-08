Финнам посоветовали экономить электричество из-за резкого скачка цен

Средние биржевые цены на электроэнергию в Финляндии в понедельник, 8 сентября, вырастут до 12,79 цента за киловатт-час, пишет газета Ilta-Sanomat. Это значительно превышает привычные цены в стране.

Особое беспокойство вызывает вечернее время. Так, после 20:00 стоимость электричества достигнет 37,64 цента за киловатт-час. Финнам порекомендовали ограничить потребление электроэнергии, чтобы избежать лишних расходов.

Отмечается, что причиной скачков цен стали сразу несколько факторов. На фоне снижения выработки энергии ветровыми и солнечными станциями к этому добавился ежегодный технический простой двух реакторов атомной электростанции (АЭС) «Ловииса».

Как пишет издание, для потребителей в Финляндии ситуация непривычна. Долгое время жители страны пользовались дешевой, а иногда и бесплатной электроэнергией.

Особенно активно это ощущали владельцы электромобилей, частные домовладельцы и компании, работающие в сфере централизованного теплоснабжения. За последние годы доля тепла, обеспечиваемого электрическими котлами, выросла с 2% до 4%.

В то же время энергетический переход в Финляндии продолжается. В апреле 2023 года закрылась последняя угольная электростанция страны.

Компания Helen, один из крупнейших игроков на рынке, объявила о завершении «угольной эры» и подготовке к строительству крупнейшей в Европе электрокотельной мощностью 200 мегаватт. Ввод объекта запланирован на отопительный сезон 2026–2027 годов.

