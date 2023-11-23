Украинцам предложили приготовиться к новым отключениям электроэнергии

Как только в украинских регионах среднесуточная температура упадет до -8-10 градусов, там снова введут графики на отключение электричества.

Александр Харченко, глава Центра исследований энергетики Украины, заявил о необходимости введения такой меры.

«При среднесуточной температуре где-то минус 8, минус 10 градусов, придется применять графики. И к этому украинцам нужно быть готовыми», - указал он во время выступления на телеканале «Киев».

В прошлом году свет в украинских населенных пунктах отключался в результате аварийных ситуаций. Со временем его стали отключать по графику, чтобы сократить время отключения во время аварий. В этом году власти Украины сразу приступят к прекращению энергоснабжения по определенным графикам.