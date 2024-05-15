Украинцы обстреляли онкоцентр в Донецке из HIMARS

По официальным данным, ВСУ наносили удар из американских установок РСЗО HIMARS, и обстрел велся по Будденовскому району города Донецка. На территории онкоцентра были обнаружены воронки от ракет, но само здание, к счастью, сильно не пострадало – повреждены только окна и фасад.

Противник, уточняют в СК, вел обстрел исключительно мирного квартала и по мирным гражданам – в этом районе нет военной техники и вооружений. Рядом с местом обстрела были обнаружены осколки от РСЗО HIMARS. Эти фрагменты изымут и направят на экспертизу, чтобы установить точную принадлежность.