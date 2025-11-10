«Украинцы почувствовали, что гостеприимство иссякло». Что случилось с поддержкой Украины в Польше?

Как отмечает агентство Bloomberg, ссылаясь на экспертные оценки и социологические опросы, общественная поддержка украинских беженцев в польском обществе идет на спад, чему способствует растущая внутренняя напряженность.

Политический курс также претерпевает изменения. Президент Польши Кароль Навроцкий, представляющий партию «Право и справедливость», публично выражает скептицизм относительно перспектив членства Украины в НАТО и Европейском союзе. Ключевой точкой преткновения стала политика в отношении беженцев: правящая коалиция выражает недовольство предоставлением украинцам привилегированного доступа к социальным выплатам. Ярким примером этой жесткой линии стало наложение главой государства вето в августе на законодательную инициативу, расширяющую данные льготы.

Парадоксальным образом, на фоне охлаждения гуманитарной и политической поддержки, Варшава наращивает военную помощь. Правительство под руководством премьер-министра Дональда Туска продолжает увеличивать оборонный бюджет, и по доле затрат на оборону в ВВП Польша сейчас является лидером среди всех стран-членов НАТО.

Ранее сообщалось о том, что власти Берлина закроют крупнейший центр для беженцев с Украины до конца года.