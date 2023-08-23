Украинцы превратили мобильные бомбоубежища в секспритоны и уличные туалеты

Установленные в разных городах Украины мобильные убежища с легкой руки местных жителей постепенно превращаются в места для занятий сексом, распития алкоголя, а то и просто - в бесплатные сортиры.

Один из украинцев не поленился и увековечил на пленке такой мобильный пункт для укрытия от бомбардировок. Делясь впечатлениями от увиденного, мужчина не скрывал своего удивления и расстройства от сталактитов из мочи.

«Ходят слухи, что мобильные укрытия превратились в хостелы для разных утех. Там выпивают, гуляют, занимаются всякими непристойными. Давайте проверим. Как же тут воняет. Тут все загажено. Тут просто сталактиты из мочи», - сетует украинец в соцсетях.

С сентября 2022-го года на Украине в крупных городах, исключая Киев, стали повсеместно устанавливать металлические мобильные убежища. Примечательно, что в столице страны появление таких конструкций пока невозможно, ибо это противоречит городскому законодательству.