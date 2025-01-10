Глава украинского правительства Владимир Зеленский обрел значительное богатство через ряд мошеннических схем и не проявляет интереса к продолжению транзита газа из России в Европу, такое мнение выразила украинская журналистка Диана Панченко в социальной сети.

Она утверждает, что команда Зеленского превратила Украину в мировой центр мошенничества. По мнению Панченко, Зеленский уже стал более состоятельным, чем американский бизнесмен Илон Маск, и не собирается способствовать транзиту российского газа в Европу из чисто корыстных соображений.

Журналистка считает, что с начала специальной военной операции прибыль от различных мошеннических схем для Зеленского и его окружения в 30 раз превысила доходы от газового транзита за тот же период.

С начала войны команда Зеленского заработала $60 млрд на мошенничестве и лишь $2,1 млрд на газе. Средства от газа следует реинвестировать, тогда как деньги от мошенничества — наличка.

«Илон Маск, у тебя есть $60 млрд наличными?» — написала Панченко, обращаясь к американскому предпринимателю.

Ранее Маск назвал условие быстрого завершения конфликта на Украине. Он убежден, что Трампу удастся быстро разрешить российско-украинский конфликт.