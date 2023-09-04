Украинцы вновь обстреляли Донецк снарядами «натовского» калибра

Украинские военные ежедневно обстреливают Донецк. Об очередном ударе пишет РИА Новости 4 сентября, ссылаясь на данные своего корреспондента.

По данным издания, ВСУ ударили по центру города снарядами 155 мм калибра – такой калибр, как правило, применяют страны НАТО.

Сообщается также, что обстрелу со стороны Украины подвергся именно Ворошиловский район Донецка – повреждены фасады домов, загорелась машина – дым видно со всех точек города. В этом районе также временно приостановили движение общественного транспорта. На данный момент, сообщает корреспондент издания, обстрел не закончился.