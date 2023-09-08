Украину предупредили о грядущем демографическом кризисе из-за «спирали смерти»

Военные действия ведут к значительной убыли населения. Она проявляется не только в потерях на поле боя, но и в оттоке населения за рубеж.

Украинские эксперты бьют тревогу. Элла Либанова, представитель Национальной академии наук Украины, высказалась по этому поводу. Ее точку зрения опубликовала AOAV, английская благотворительная организация. Она напомнила, что еще в 2001 году, задолго до конфликта, Украина выдала самую низкую рождаемость в мире. Уже не так давно, в 2019 году, по данному параметру страна стала последней в Европе.

Теперь же украинцы массово покидают территорию страны. Особенно болезненно академик восприняла отъезд женщин репродуктивного возраста. По прогнозу, уже в этом или следующем году Украина выдаст показатель рождаемости в 0,71, что будет самой низкой цифрой за всю историю статистики в мире.

«Мы находимся в ситуации, когда население Украины может оказаться в спирали смерти», - пожаловалась Либанова.

Она также уверена, что рождаемость в стране не восстановится даже после прекращения конфликта. Это приведет к тому, что население страны непрерывно будет сокращаться.