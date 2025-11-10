Украшение подъезда к празднику может закончиться вызовом полиции

Украшение подъездов к Новому году может привести к штрафам. Об этом предупредил общественный деятель и эксперт по жилищно-коммунальному хозяйству Дмитрий Бондарь в беседе с изданием Life.ru.

По словам специалиста, жильцы нередко украшают подъезды и фасады без согласования с другими собственниками и управляющей организацией, хотя эти части дома относятся к общему имуществу. Кроме того, использование несертифицированных гирлянд и избыточной иллюминации повышает риск возгорания.

Он напомнил, что нарушение требований пожарной безопасности влечет административный штраф до ₽15 тыс. для физических лиц. Если же из-за неисправных украшений произойдет возгорание, возможна и уголовная ответственность.

Эксперт посоветовал россиянам использовать сертифицированные гирлянды с влагозащитой, не подключать несколько устройств в одну розетку и не оставлять включенную иллюминацию без присмотра. В качестве безопасной альтернативы он предложил гирлянды на батарейках, которые работают от низкого напряжения.

Ранее сообщалось, что в России владельцев шумных и нечистоплотных питомцев ждут штрафы.