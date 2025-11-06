В России владельцев шумных и нечистоплотных питомцев ждут штрафы до 3 тыс. руб.

Владельцы домашних животных в России могут столкнуться со штрафными санкциями, если их питомцы доставляют неудобства окружающим.

Правила содержания питомцев закреплены в федеральном законе «Об ответственном обращении с животными». Согласно этому документу, хозяева обязаны обеспечивать права и законные интересы лиц, проживающих по соседству в многоквартирных домах. Юрист Валерия Стародубова уточнила, что в октябре 2025 года была предложена инициатива, ужесточающая эти требования: она обяжет граждан убирать за своими животными не только на улице, но и в зонах общего пользования внутри жилых зданий.

Ответственность за несоблюдение этих правил регулируется Кодексом об административных правонарушениях (КоАП) РФ. Адвокат Екатерина Тютюнникова указывает, что к наиболее частым нарушениям относятся громкий лай собаки, распространение запахов из квартиры и оставленные в общественных местах экскременты.

За нарушение тишины, например, из-за продолжительного лая, владельцу грозит штраф по ст. 6.3 КоАП РФ. Антисанитария в квартире или неубранные отходы жизнедеятельности питомца во дворе могут квалифицироваться по ст. 6.4 или даже по ст. 8.2 КоАП РФ, касающейся экологических норм. Именно по последней статье штраф для физических лиц достигает максимальной суммы в 3 тысячи рублей.

Ранее сообщалось о том, что в России могут ввести обязательное чипирование собак.