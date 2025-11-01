Украшения Богородицы похитили на глазах под камерами в известной церкви

В Гранаде, Испания, произошла кража в церкви Санта-Крус-ла-Реаль. Неизвестные сняли все украшения с образа Девы Марии Розария. По информации газеты El Español, речь идет о 18 предметах, которые представляли собой личные пожертвования прихожан, сообщает Царьград .

Преступники были зафиксированы камерами видеонаблюдения: это два мужчины с открытыми лицами, которые спокойно вошли в храм, подошли к часовне и сняли украшения. Статуя осталась невредимой.

Братство Розария Гранады сообщило, что уже обратилось к судебной полиции и активно сотрудничает со следствием. Видеозаписи с камер станут ключевыми для установления обстоятельств и личности злоумышленников.

Церковь уже сталкивалась с подобными случаями: за последнее время в Санта-Крус-ла-Реаль произошло около двадцати краж. Национальная полиция Испании продолжает расследование.

