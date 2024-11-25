Улицы и дворовые проезды в округе Пушкинский очищают от снега с помощью тяжелой техники

Коммунальные службы города Пушкино в круглосуточном режиме ведут работы с целью обеспечения безопасности и комфорта на улицах, сообщил телеграм-канал МКУ «Пушгорхоз».

Бригады предприятия каждый день создают условия, чтобы горожане могли безопасно ходить по улицам — посыпают пешеходные пути. Сотрудники принимают как личные заявки от жителей, так и коллективные от предприятий. Для очистки улиц дворов и проездов применяют тяжелую технику. Для оперативного решения проблемы рекомендовано обращаться в ЕДДС Городского округа Пушкинский по номеру телефона: +7 495 993-55-01.

Бригады предприятия проводят также другие работы. Так, за минувшие сутки рабочие выполнили ремонт остановки в Пушкино, расположенной на улице Просвещения. Специалисты закрыли боковую стенку поликарбонатным щитом. На улице Инессы Арманд рабочие убрали аварийное дерево, которое представляло угрозу для безопасности горожан. На привокзальной площади ликвидировали несанкционированную рекламу. Подобные меры применяют с эстетической целью.

Уровень подготовки Городского округа Пушкинский к уборке снега остается на высоком уровне. В частности, приготовили почти 200 снегоуборочных машин. Кроме того, муниципалитету передали 50 роторных снегоуборщиков, которые в 2,5 раза ускорят ручную уборку снега.