Умер поэт-песенник Николай Добронравов, муж Александры Пахмутовой

В Москве на 95-м году не стало советского и российского поэта Николая Добронравова, пишет «Экспресс-газета» со ссылкой на актура Станислава Садальского.

К настоящему времени причины смерти не уточняются. Ранее сообщалось, что Добронравов сильно болел.

Напомним, Николай Добронравов являлся мужем композитора Александры Пахмутовой. В творческом тандеме они написали десятки песен, которые стали настоящими хитами, и их пела и поет вся Россия.