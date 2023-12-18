Умер «Пухляш» из клипа Little Big Дмитрий Красилов

Предварительно уже известно, что Красилову внезапно стало плохо вчера вечером, когда танцор возвращался с работы.

Как передает «112», сегодня тело Дмитрия Красилова было обнаружено в квартире без признаков жизни.

Дмитрий Красилов стал известным на всю страну и за ее пределами как танцор «Пухляш», снявшись в клипе российской группы Little Big «Uno», которая должна была быть представлена на Евровидении в 2020 году. Но из-за ковида конкурс тогда был отменен.