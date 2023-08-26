Умер руководитель администрации Ельцина Сергей Филатов

Как передает РБК, руководитель первого президента России Бориса Ельцина Сергей Филатов скончался на 88-м году жизни.

О причинах ухода из жизни Филатова пока не сообщается.

Сергей Филатов руководил президентской администрацией в период с 1993 по 1996 годы. Во время путча в августе 1991 года чиновник возглавлял депутатский штаб обороны Дома советов. Позднее в 1993 году Филатов принимал активное участие в переговорном процессе Ельцина с представителями мятежного Верховного совета во главе с его спикером Русланом Хасбулатовым.