Умерла экс-глава YouTube Сьюзан Воджицки

Экс-генеральный директор видеохостинга YouTube Сьюзан Воджицки умерла в возрасте 56 лет. Об этом в субботу, 10 августа, сообщил главный исполнительный директор Google Сундар Пинчаи в соцсетях.

Воджицки два года боролась с онкологией. По информации газеты The New York Post, у женщины обнаружили рак легких.

«Она была невероятным человеком, лидером и другом, которая оказала огромное влияние на мир», — написал Пинчаи.

Смерть Воджицки подтвердил ее супруг Деннис Тропер. Пара состояла в барке с 1998-го года. У них родились пятеро детей.

Воджицки назначили генеральным директором YouTube в 2014-м году. Эту должность она покинула в феврале 2023-го года, тем самым возглавляя популярную видеоплатформу от компании Google на протяжении девяти лет.

Как сама объяснила женщина свой уход с этой должности, такой шаг должен был стать новой главой ее жизни, которую она хотела бы посвятить семье, здоровью и личным проектам. Всего в компании Google Воджицки проработала 25 лет.

Именно в гараже Воджицки в Менло-Парке в Калифорнии, который она сдала в аренду сооснователям Google Ларри Пейджу и Сергею Брину, был открыт первый офис в 1998-м году. Сама женщина работала на тот момент в Intel.

Недавно в России замедлили работу видеохостинга YouTube. Компания Google, которой принадлежит сервис, не раз становилась фигурантом административных дел за неудаление контента с платформы или распространения фейковой информации.

Ранее эксперт Дмитрий Завалишин рассказал о судьбе YouTube в России и его отечественных серверов.