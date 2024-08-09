Эксперт Завалишин раскрыл судьбу YouTube в России и его отечественных серверов

Серверы YouTube могут конфисковать в счет оплаты штрафов, наложенных на Google, общей суммой 10 млрд рублей. Директор группы компаний DZ Systems Дмитрий Завалишин пояснил вероятное применение «старого железа». Об этом сообщила Pravda.Ru.

По словам Завалишина, проблемы с использованием сервера отсутствуют, поскольку они применяются для широкого спектра разных возможностей, и их можно применить для усиления отечественных поисковых систем, таких как RUTUBE.

Эксперт добавил, что также реально их просто продать на внутреннем рынке, поскольку потребности отечественных систем в серверах весьма велики. Российские компании постоянно у нас много закупают серверов.

По его мнению, замедлять работу YouTube сложнее технически, чем заблокировать его вовсе.

Ранее эксперт по кибербезопасности Павел Мясоедов пояснил, почему злоумышленники крадут личные данные через «ускорители» YouTube.