Умерла оперная певица, солистка филиала Мариинского театра Мария Ринчинова

Скончалась известная оперная певица из Бурятии Мария Ринчинова. Об этом сообщил телеграм-канал филиала Мариинского театра.

Мария Ринчинова в последние годы пела в оперной труппе филиала Мариинского театра в Северной Осетии — Алании. Она родилась в Бурятии, окончила там же музыкальный колледж. Впоследствии певица поступила в Гнесинку, затем пела в Бурятском государственном академическом театре оперы и балета.

«Она была не только талантливой артисткой с яркой индивидуальностью, но и прекрасным, светлым человеком», — указано в микроблоге.

Руководство Мариинского филиала выразило соболезнования всем родным, близким и коллегам ушедшей из жизни певицы.

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