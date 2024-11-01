Умер автор хита «Люди встречаются» Олег Жуков

Белорусский композитор и поэт-песенник Олег Жуков скончался на 88 году жизни. О трагической утрате со ссылкой на председателя Белорусского союза композиторов Елену Атрашкевич сообщает БЕЛТА.

Причины смерти Жукова не называются. О дате прощания и похорон будет объявлено позднее.

Стоит напомнить, что за всю свою плодотворную творческую жизнь Жуков написал для эстрадных исполнителей более 300 произведений. Именно из-под его пера вышла нетленная советская композиция 1970-х годов «Люди встречаются».

Также белорусский композитор является автором гимнов музыкальных фестивалей «Золотой шлягер» и «Славянский базар» и конкурса «Телевершина». Олег Жуков плодотворно много лет сотрудничал с народным артистом России, певцом Юрием Антоновым.

Ранее стало известно, что актер из «Сватов» Максим Шпаковский разбился насмерть в ДТП в возрасте 48 лет.