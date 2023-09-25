Умерла звезда сериала «Глухарь» актриса Ангелина Ноздрина, пережив мужа лишь на год

Снимавшаяся в российском популярном сериале «Глухаре» актриса Ангелина Ноздрина скончалась на 66-м году жизни, сообщил в своем аккаунте в соцсетях член Союза театральных деятелей России Александр Чупин.

По его словам, женщина в последнее время сильно болела. Кроме того, ей тяжело далась смерть супруга, заслуженного артиста России Владимира Таныгина, которого она потеряла год назад.

«Пришла страшная новость - ушла Ангелина Ноздрина. Ее не стало спустя чуть более года после смерти ее мужа, заслуженного артиста России Владимира Таныгина», - написал Чупин.

Двенадцатого сентября Ангелина Ноздрина отпраздновала свое 65-летие. О месте и времени прощания с актрисой пока не сообщается.