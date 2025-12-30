Верх цинизма в белом халате: россиянке изуродовали лицо и высмеяли в элитной клинике

В Уфе разгорается скандал вокруг частной косметологической клиники, завершившийся для пациентки не только физическим, но и моральным ущербом. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на «Честный репортаж».

Местная жительница Валерия (фамилия изменено) обратилась в клинику для коррекции губ, однако процедура привела к плачевному результату — по словам женщины, ей «изуродовали» внешность. Ситуацию усугубила, по ее мнению, циничная реакция руководства медицинского центра.

В своем обращении, опубликованном в Telegram-канале «Честный репортаж», Валерия заявила, что директор клиники, выполнявшая также функции главного врача, во время разговора о нанесенном вреде лишь «сидела и ухмылялась».

«Если так называемая главврач-директор данной клиники сидит и ухмыляется, не считая, что был нанесен вред здоровью, то это верх цинизма. О какой врачебной этике может идти речь? Подумайте 350 раз, прежде чем обратиться к таким горе-специалистам», — высказалась россиянка.

В настоящее время женщина вынуждена исправлять последствия неудачного вмешательства, получая необходимую медицинскую помощь в государственной поликлинике. Инцидент не остался без внимания контролирующих органов. По информации журналистов, клиника уже находится под проверкой компетентных ведомств, и в ее работе уже выявлен ряд нарушений.

