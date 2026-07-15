Унесло течением на километры: под Новосибирском нашли погибшую зимой девочку с плюшкой

В Новосибирской области завершились многомесячные поиски восьмилетнего ребенка, трагически погибшего зимой. Тело девочки, провалившейся под лед, было обнаружено местными службами ниже по течению реки, пишет МК.

Трагический инцидент на зимней реке

Несчастный случай произошел 13 февраля в микрорайоне «Ясный берег» города Новосибирска. Восьмилетняя девочка гуляла у реки Обь без присмотра взрослых. Записи с камер наружного наблюдения зафиксировали, как ребенок шел по обледеневшей поверхности водоема в одиночку, держа в руках надувную «плюшку» для катания. В какой-то момент девочка, предположительно, наступила на неокрепший участок льда и провалилась в скрытую полынью.

По факту гибели ребенка правоохранительные органы незамедлительно возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Масштабные поиски длиною в несколько месяцев

Поисковая операция стартовала сразу после исчезновения ребенка и продолжалась без остановки на протяжении нескольких недель. Спасатели МЧС проводили детальное обследование замерзшей акватории Оби: бурили лунки, применяли специализированные эхолоты и запускали под лед современные подводные аппараты с видеокамерами. К масштабным поискам на воде и вдоль береговой линии регулярно подключались многочисленные волонтеры и добровольческие отряды, не прекращавшие работу даже с наступлением лета.

Как сообщил главный государственный инспектор по маломерным судам Новосибирской области Сергей Кудинов, тело погибшей было обнаружено около двух недель назад. Его вынесло сильным течением Оби в район дачного поселка Кудряшовский. В настоящее время региональные следственные органы проводят все необходимые судебно-медицинские экспертизы для окончательного завершения процессуальных процедур.