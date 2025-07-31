Уникальные артефакты из зоны СВО переданы жителям Дубны

Впервые жители Дубны смогли ознакомиться с этими ценными экспонатами на торжественном открытии фотовыставки, которую организовали при содействии Следственного комитета Российской Федерации и общероссийской общественной организации «Союз Социальной Справедливости России».

Сегодня коллекция передана в наукоград для создания постоянной экспозиции. В настоящее время артефакты временно размещены в центре гуманитарной помощи в Дубне, функционирующем на базе молодежного центра «Инициатива», который ежедневно принимает дубненцев.

Эти предметы были найдены российскими военнослужащими во время освобождения населенных пунктов в Луганской Народной Республике.

«Мы планируем организовать полноценную экспозицию с информативными табличками и регулярно проводить экскурсии для школьников и молодежи. С началом нового учебного года наши волонтеры будут посещать каждую школу, чтобы продемонстрировать, какую технику используют как российские силы, так и противник», - заявил глава Дубны Максим Тихомиров.

В экспозиции представлено множество артефактов: военная экипировка и вооружение ВСУ, включая бронежилеты, гранатометы, мины, люк от бронемашины. Все эти предметы были обнаружены и извлечены с территории боевых действий в зоне проведения специальной военной операции. Теперь они стали частью выставки, посвященной СВО, и будут служить для мирных целей, рассказывая жителям о героизме и отваге российских военнослужащих.