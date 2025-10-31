Уникальные изразцы обнаружены в Троице-Сергиевой лавре в Подмосковье

В Троице-Сергиевой лавре сделана уникальная археологическая находка — бирюзовые печные изразцы с изображением райских птиц, не имеющие аналогов в известных коллекциях. Подробности об этом выяснил REGIONS.

Экспедиция Института археологии РАН обнаружила в культурном слое элементы, предназначенные для круглых печей, где символически изображен райский сад.

«Подобных изразцов вы не найдете ни в альбомах, ни в каталогах. Мы имеем возможность ими любоваться сейчас только благодаря археологии, открывшей нам эту, казалось бы, бесследно исчезнувшую страницу истории», — отметила Глазунова.

Найденные артефакты включают два типа изделий: фризовый изразец с парой птиц, идущих навстречу друг другу и создающих гармоничный бесконечный хоровод, и городчатый изразец, венчавший корону печи, с изображением склонившей головку к ягодам горлицы.

Особенностью лаврских изразцов ученые называют преобладание птичьих мотивов, которые здесь заменяли распространенное в других регионах изображение львов. Интерес представляют сами круглые печи — они служили древним аналогом современных батарей, устанавливались на вторых этажах парадных помещений и топились с первого этажа, что обеспечивало комфорт без беспокойства для жильцов.

Однако для точной реконструкции такой печи, как отмечают специалисты, имеющегося археологического материала пока недостаточно — находки открывают новую страницу в изучении декоративно-прикладного искусства и системы отопления исторических зданий.

