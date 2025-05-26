Уникальные совы и фольклорные мотивы: в Талдомском округе прошел Совиный фестиваль

Совиный фест — это яркое и разнообразное образовательное мероприятие, посвященное удивительному миру сов.

Вся атмосфера праздника была пропитана совиной тематикой: от сувениров и кукол до изображений на рисунках и проекциях в Музее болот. Особым событием стало появление практически прирученных сов и сычей, которых обычно сложно увидеть вблизи в естественной среде обитания, что стало настоящим подарком для многочисленных гостей.

Посетителей ждали увлекательные пешие прогулки под руководством опытного орнитолога, познавательные лекции в Музее болот и насыщенная культурная программа, подготовленная Талдомским историко-литературным музеем. Завершающим аккордом праздника стало выступление народного ансамбля «Вересень», подарившего гостям незабываемые впечатления.

Совиный фестиваль завоевал свою постоянную аудиторию, которая с каждым годом становится все больше. Этот праздник — не только прекрасная возможность поделиться знаниями о совах, но и обратить внимание на других удивительных обитателей «Журавлиной родины». Здесь можно вместе со специалистами обсудить вопросы охраны природы и сохранения биоразнообразия, а также подчеркнуть значимость уникальной территории «Журавлиная родина» для научных исследований, культурного развития, изучения местной истории и развития экологического туризма.