Уникальный музей России в Можайске представляет 300 ретро автомобилей и увлекательные проекты

Частный музей «Автокомбинат» в Можайске представляет сотни автомобилей иностранной и отечественной сборки. Солидную коллекцию собрали супруги Андрей Сергеев и Екатерина Савинкова, которые приглашают желающих прикоснуться к истории и поучаствовать в интересных мероприятиях.

Большое собрание кадиллаков, отечественного автопрома, зарубежных диковинок и других экспонатов с советской историей ждут своих посетителей. На экскурсиях подробно объясняют, как машины оказываются в музее, кто ими когда-то управлял, какие особенности есть у каждого транспорта и многое другое.

Однако музей готов предоставить не только прогулку по экспозициям, но и различные мероприятия для детей и взрослых. Самым маленьким подают информацию в ходе познавательных игр, дают им увлекательные задания, например, на поиск сокровищ. Также проводятся мастер-классы по росписи поделок в форме машинок. Удивительно и то, что гости могут расписать настоящий автомобиль в его реальном размере.

«Наша цель – не только музей, а культурный центр, который объединит под своей крышей множество различных энтузиастов и творческих коллективов»,- комментирует совладелец «Автокомбината» Екатерина Савинкова.

В музее можно организовать коммерческие и некоммерческие фотосессии, поучаствовать в винтажных фотопроектах, облачившись в соответствующие образы и почувствовать дух прошлого.

Отметим, что в музее также открыт джанкярд с невероятной атмосферой. Однако жителям лучше поторопиться: в дальнейшем эту зону уберут, оставив доступной только для членов клуба.

Музей расположен рядом с Цыплино в Можайском г.о. Желающих прикоснуться к истории и получить незабываемые впечатления ждут с 11:00 до 17:00.