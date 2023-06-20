«Универсальный тренажер»: выяснилось, какая особая физическая активность разрешается всем

Принято считать, что любая физическая активность положительно влияет на здоровье человека. Однако не все спортивные занятия приносят пользу.

Врач-физиотерапевт Видновской РКБ Светлана Малиновская назвала самый полезный вид физической активности.

«Физическая активность – одна из важных составляющих здорового образа жизни и хорошего самочувствия. Пользу для организма несут самые разные спортивные нагрузки, однако для некоторых – с ограничениями», – поделилась врач с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам специалиста, большинство видов физической активности имеют ограничения по возрасту, весу, наличию хронических заболеваний. Однако существует «универсальный тренажер», доступный каждому. Речь идет о плавании.

«Заниматься плаванием медики советуют всем, в том числе пожилым людям при заболеваниях сердца, опорно-двигательного аппарата, бронхите, астме, лишнем весе, болезнях нервной системы. В воде можно проводить как кардио, так и силовые тренировки», – отметила специалист.

При плавании, по словам собеседницы, задействованы все мышцы и нет нагрузки на позвоночник и суставы. Оно также помогает правильно дышать, что тренирует сердечную мышцу, успокаивает нервную систему и повышает общую выносливость организма.

«Плавание рекомендовано тем, кто постоянно сидит в офисе, мало двигается и уже испытывает дискомфорт и частые боли в спине. Если врач прописал человеку плавание в лечебных целях, то с каждым посещением бассейна люди начинают замечать, как им становится легче. Этот эффект накапливается, образуется крепкий мышечный корсет», – пояснила физиотерапевт.

Кроме того, отметила врач, о плавании стоит задуматься и пожилым людям, так как многие виды физической активности им недоступны в силу возраста.

Ранее врач рассказала об опасностях физиотерапии при противопоказания.