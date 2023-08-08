Управление Роспотребнадзора закрыло тульскую хинкальную

Как сообщают Тульские известия , в кафе по адресу улица Советская, дом 4В была проведена проверка. Заведение называлось «Хинкальный дом Кинто».

Сотрудниками было установлено множество нарушений. Например, то, что полностью не соблюдались правила и требования по дезинфекции и мытью грязной посуды. К слову, отсутствовали хоть какие-то разрешенные дезинфицирующие средства.

Что касается самой пищевой продукции, то также не осуществлялся контроль за ее качеством. Выяснилось, что на сырье не было оформлено необходимых документов, которые подтверждали бы его безопасность для приема внутрь.

Нашлись нарушения и в товарном соседстве продуктов. А сами сотрудники кафе работали без медицинских книжек. В итоге было принято решение о закрытии заведения.