Упрощенный экзамен: Для кого из детей-иностранцев упростят правила поступления в российские школы
В РФ упростили языковое тестирование для детей дипломатов и соотечественников
Минпросвещения России изменило регламент проведения экзамена по русскому языку для отдельных групп детей-иностранцев, планирующих поступать в российские школы.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на официальный документ ведомства, нововведения затрагивают формат испытания и правила пересдачи.
Согласно обновленным правилам, Минпросвещения освободило от письменной части тестирования, оставив только устную, детей сотрудников дипломатических представительств и работников консульских учреждений иностранных государств в РФ, а также участников государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом.
Также уточняется, что представители этих категорий, ранее не сумевшие пройти проверку, получили право на повторную попытку без обязательной ранее паузы в три месяца после неудачной аттестации. Обновленный порядок вступит в законную силу 19 октября 2025 года.
