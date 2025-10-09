Упрощенный экзамен: Для кого из детей-иностранцев упростят правила поступления в российские школы

Минпросвещения России изменило регламент проведения экзамена по русскому языку для отдельных групп детей-иностранцев, планирующих поступать в российские школы.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на официальный документ ведомства, нововведения затрагивают формат испытания и правила пересдачи.

Согласно обновленным правилам, Минпросвещения освободило от письменной части тестирования, оставив только устную, детей сотрудников дипломатических представительств и работников консульских учреждений иностранных государств в РФ, а также участников государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом.

Также уточняется, что представители этих категорий, ранее не сумевшие пройти проверку, получили право на повторную попытку без обязательной ранее паузы в три месяца после неудачной аттестации. Обновленный порядок вступит в законную силу 19 октября 2025 года.

