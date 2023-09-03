Ураганный ветер унес в небо крышу школы в Приамурье

Как проинформировала пресс-служба центра гражданской защиты и пожарной безопасности Амурской области, инцидент произошел на территории Новокиевского сельсовета.

Отмечается, что внезапно поднявшийся в амурском селе Новокиевский Увал ветер сорвал крышу со здания сельского общеобразовательного учреждения. в результате произошедшего никто не пострадал.

«Произошло... частичное повреждение кровельного покрытия здания Увальской школы», — говорится в сообщении ведомства в соцсетях.

Также из-за урагана нарушилось электроснабжение десятка многоквартирных жилых домов и районной больницы. В округе введен режим ЧС муниципального характера, сообщили власти.