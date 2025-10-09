Уродцы с человеческими зубами: депутата Иванова возмутили заполонившие Россию игрушки

Российские магазины столкнулись с ажиотажным спросом на необычные игрушки под названием Фагглеры. Эти причудливые существа, отличающиеся наличием искусственных человеческих зубов, вызвали волну критики со стороны общественных деятелей.

Одним из самых категоричных оппонентов новой тенденции выступил депутат Брянской областной думы, возглавляющий движение «Россия Православная», Михаил Иванов.

Парламентарий убежден, что подобные продукты пагубно влияют на неокрепшее детское сознание, деформируя базовые понятия о добре и зле. В интервью изданию Life.ru он подчеркнул, что становление общественного сознания должно опираться на проверенные временем ценности: историческое наследие России, православную этику и традиционную мораль.

«Уверен, что подобные игрушки, с их уродливостью и неестественностью, не способствуют утверждению социального мира и межнационального согласия, а, напротив, сеют в неокрепших душах смуту и искажают представления о добре и зле», — говорит депутат.

Депутат акцентировал внимание на том, что всплеск популярности зубастых монстров — это не искренний выбор детей, а результат продуманной маркетинговой стратегии, построенной на западной концепции «Ugly Cute» («милое уродство»). Он поставил под сомнение саму грань между безобидной «неидеальностью» и откровенным уродством, возведенным в ранг эстетики.

«Нашим детям навязывают чуждые образцы, и наша обязанность — дать этому нравственную оценку», — утверждает политик.

Михаил Иванов настаивает на проведении срочной экспертной оценки влияния таких игрушек на психику ребенка. По его мнению, психологи и педагоги должны изучить, как подобные образы стирают границы между нормой и пугающей аномалией. Беспокойство вызывает и романтизация уродства, которая, по словам депутата, способна привести к нарушению эмоционального развития, росту тревожности и утрате способности различать истинные культурные ценности.

