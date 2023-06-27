«Урок мужества» провели для сотрудников полиции в Городском округе Пушкинский
Фото: [Константин Гергая/РИАМО-СТРИНГЕРЫ]
В Городском округе Пушкинский для сотрудников полиции прошел «Урок мужества». В рамках мероприятий состоялась встреча личного состава с молодыми сотрудниками, которые недавно пополнили ряды управления.
Собравшимся рассказали все нюансы работы в органах и основные правила несения службы. Перед молодыми полицейскими выступил
председатель Совета ветеранов МУ МВД России «Пушкинское», подполковник милиции в отставке Борис Коротков.
Он рассказал различные истории из своей работы, а также показал экспонаты Музея боевой и трудовой славы.
Одной из участниц мероприятия стала Анастасия Селина. Недавно она поступила на службу в кинологическую службу, где стала инспектором-кинологом.
«О работе кинологом я задумалась еще в школе. Это было в 8 или 9 классе. Однажды с подругой мы ездили на мероприятие, где я познакомилась с работой собак. Каждая из них ловко и четко выполняла команды. Тут я поняла для себя, что хочу работать в этом направлении. Тем более, что собак я люблю с детства, и общаться с ними — одно удовольствие», — поделилась Анастасия Селина.