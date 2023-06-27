«Урок мужества» провели для сотрудников полиции в Городском округе Пушкинский

В Городском округе Пушкинский для сотрудников полиции прошел «Урок мужества». В рамках мероприятий состоялась встреча личного состава с молодыми сотрудниками, которые недавно пополнили ряды управления.

Собравшимся рассказали все нюансы работы в органах и основные правила несения службы. Перед молодыми полицейскими выступил

председатель Совета ветеранов МУ МВД России «Пушкинское», подполковник милиции в отставке Борис Коротков.

Он рассказал различные истории из своей работы, а также показал экспонаты Музея боевой и трудовой славы.

Одной из участниц мероприятия стала Анастасия Селина. Недавно она поступила на службу в кинологическую службу, где стала инспектором-кинологом.