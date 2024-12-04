Урок мужества провели в школе «Багратион» в Одинцово

Встречу «Урок мужества. Дарья Дугина» провели в школе «Багратион» в Одинцово. В ней принял участие отец погибшей журналистки — философ и политолог Александр Дугин.

В рамках встречи Дугин рассказал о судьбе своей дочери. Он отметил важность патриотического воспитания школьников. В завершение урока Дугин подарил школе четыре книги своей дочери, в том числе ее дневник «Топи и выси моего сердца».

Журналист Владимир Кленин, который выступил в качестве одного из организаторов встречи, также рассказал, что в рамках таких мероприятий школьникам раздают памятные буклеты с информацией о жизни Дарьи.