«Урок ревности с поножовщиной». Украинская учительница набросилась на коллегу в школе

В стенах Новопокровского лицея, что в Днепропетровской области, разыгралась настоящая драма.

Преподавательница украинского языка в состоянии аффекта набросилась с ножом на свою коллегу. Шокирующей особенностью инцидента стало то, что всё произошло в присутствии школьников.

Как информирует Telegram-канал «Страна.ua», причиной жестокого нападения стал личный конфликт на почве ревности. Предположительно, учительница-нападавшая состояла в близких отношениях с директором учебного заведения, и свою агрессию она направила на женщину, которую считала соперницей.

