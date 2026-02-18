Уроки мужества провели для школьников Богородского округа в преддверии Дня защитника Отечества

В Центре образования №33 Богородского округа в преддверии Дня защитника Отечества провели Уроки мужества. Три занятия провел специалист по работе с молодежью ЦДПМ округа, руководитель Московского клуба коллекционеров «Истинные друзья фалеристики» Сергей Бычков.

В рамках уроков в актовом зале учреждения установили стенды передвижной выставки «Мужество защитников Отечества в наградах, знаках и значках». Бычков провел экскурсию и рассказал об истории учреждения госнаград СССР, орденах, медалях и знаках отличия, учрежденных в годы Великой Отечественной войны. В экспозиции также были представлены планшеты с памятными медалями и знаками, посвященными СВО и событиям на Донбассе с 2014 года.

После экскурсии детям показали документальный фильм «100 лет Рабоче-Крестьянской Красной Армии» о боевой истории Вооруженных сил СССР.

