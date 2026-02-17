Губернатор Подмосковья в преддверии Дня защитника Отечества вручил медали бойцам подразделения БАРС

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в преддверии Дня защитника Отечества вручил еще пятерым бойцам подразделения БАРС (Боевой Армейский Резерв Страны) медали «За храбрость» II степени, в составе воинского братства служат добровольцы, в том числе ветераны горячих точек и молодые бойцы, прошедшие спецподготовку на полигонах. С первых дней специальной военной операции они выполняют ответственные задачи: разведка, штурмы, оборона и не только.

«Я имею большую честь от имени президента [России Владимира Путина] вручить вам боевые награды. Здесь присутствуют наши бойцы — герои из Домодедова, Каширы, Одинцовского, Орехово-Зуевского городских округов. Добровольческий отряд БАРС — это боевое братство, которое зарекомендовало себя своим патриотизмом, профессионализмом, выполняя очень сложные, опасные, крайне важные для нашей страны задачи», — сказал губернатор.

Так, награду получил кадровый офицер Алексей из Домодедова, который в 2024 году в возрасте 55 лет решил отправился в зону спецоперации добровольцем. В составе казачьей разведывательной бригады он командовал группой, его позывной был «Садам». Кроме того, среди награжденных оказался Антон из Каширы, отец которого прошел Афганистан. Он сегодня приехал также поддержать сына.

«Мы, как ветераны боевых действий в Афганистане, прекрасно понимаем, что стоит за всеми этими наградами. Не стесняйтесь их носить. Сегодня, пока вы решаете боевые задачи, наше братство не остается в стороне», — поделился он.

Медаль получили командир отделения Роман из Орехово-Зуева, командир взвода Алексей из Каширы и Дмитрий из Одинцова, который провел на фронте полгода.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.