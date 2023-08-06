Уроженец Украины приговорен к почти 13 кодам колонии за госизмену

Виталий Кривошлык, живущий в Белгородской области, был осужден за государственную измену. Данное обвинение выдвинул Белгородский областной суд. Согласно ему, мужчина будет лишен свободы на 12,5 лет. Соответствующая информация опубликована на официальном портале.

Постановление суда гласит о том, что 45-летний уроженец Украины выполнял задание иностранной разведки. Известно, что он занимался сбором данных о передвижениях военной техники, а также служащих РФ на территории Белгородской области. Эти сведения в дальнейшем мужчина передавал Службе безопасности Украины.

Стоит отметить, что Кривошлык в итоге признал свою вину.