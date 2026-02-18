Уроженца ближнего зарубежья лишили российского гражданства из-за видео с паспортом

Сотрудники Министерства внутренних дел России приняли решение о лишении гражданства 30-летнего мужчины, который получил его в 2010 году в Карелии.

Причиной для столь серьезной меры послужил видеоматериал, распространенный в сети, где фигурант дела демонстрирует пренебрежение к российскому паспорту.

Как пояснила официальный представитель МВД Ирина Волк, инициированная проверка показала, что подобные действия подпадают под категорию угроз национальной безопасности. В связи с этим решение о предоставлении гражданства было пересмотрено.

Министерством внутренних дел по Республике Карелия гражданство Российской Федерации данного лица прекращено. Ранее выданные ему паспорта гражданина Российской Федерации признаны недействительными, — написала представитель ведомства.

