Усложняют жизнь: почему водители массово отключают автоматическое торможение в машинах

Опрос, проведенный компанией Censuswide среди автовладельцев в Великобритании, выявил высокий уровень недоверия к современным технологическим функциям в автомобилях. Значительная часть водителей предпочитает отключать сложные электронные ассистенты или не понимает принцип их работы, тогда как привычные опции комфорта вроде Bluetooth и обогрева стекол сохраняют высокую популярность. Об этом сообщает издание Carscoops, ссылаясь на результаты исследования компании Censuswide.

Игнорирование систем безопасности и электронных ассистентов

По данным исследования Carscoops со ссылкой на Censuswide, 26% водителей автомобилей с адаптивным круиз-контролем никогда его не включали, а еще 7% признались, что не разбираются в его управлении. Систему удержания машины в полосе сознательно игнорируют 18% опрошенных, а 21,3% респондентов целенаправленно отключают функцию автоматического экстренного торможения. Голосовым управлением не пользуются 17,8% автомобилистов, а проекционными дисплеями — 17,1%, при этом многие водители отмечают, что избыток сложной электроники вызывает раздражение и неудобство при вождении.

Отношение к премиальным опциям комфорта и базовому оснащению

Опции повышенного комфорта также показывают низкую востребованность: функцию массажа сидений на постоянной основе включают лишь 22% владельцев оснащенных машин, а дистанционный запуск двигателя — 25%. Аналитики также зафиксировали, что у большей части автопарка подобное оборудование просто отсутствует. Так, 67,3% респондентов не имеют в машине массажных кресел, 62% лишены дистанционного запуска двигателя, а у 60,5% автомобилей отсутствует проекционный экран на лобовом стекле.

Популярность традиционных технологий и возрастные различия

Классические и проверенные временем технологии продолжают активно использоваться. Более 58% водителей регулярно подключают смартфон через Bluetooth, 45,7% задействуют камеры заднего вида, 44,5% выбирают штатную навигацию, а 41% использует обогрев лобового стекла. Исследование выявило разрыв во вкусах разных поколений: водители до 44 лет чаще выбирают интеграцию со смартфоном и беспроводную зарядку (44,4% против 20,7% у пенсионеров), тогда как обогрев лобового стекла больше ценится старшим поколением (45% против 27,2% у молодежи).