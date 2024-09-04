Услугу госэкспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий обновили в Подмосковье

На региональном портале государственных услуг в Подмосковье упростили порядок подачи проектной документации и результатов инженерных изысканий строительных проектов на госэкспертизу. Об этом заявили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Глава ведомства Надежда Куртяник рассказала, что умные сервисы, которые подключены к услуге для застройщиков, теперь стали еще умнее. Так, при вводе УИН объекта автоматически заполнится информация о нем, вид работ, предельная стоимость объекта, наименование инвестиционной программы. А если УИН неизвестен, то найти его получится по ключевым словам. Нововведения позволят заполнить онлайн-заявление на услугу быстро и без ошибок.

Напоминаем, что застройщикам перед началом строительных работ, реконструкции, капремонта объектов капитального строительства необходимо получить положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и инженерных изысканий. Без этого начинать строительство запрещено.

Напоминаем, что подать заявление могут юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические лица. При этом услуга платная.