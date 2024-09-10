Успехи Красногорского врача отметили на международном форуме «Педиатрия как искусство»

По словам Елены Павловны, для нее это стало большой неожиданностью и приятным сюрпризом.

V Съезд детских врачей Московской области с международным участием «Педиатрия как искусство» прошел с 4 по 6 сентября 2024 года. В этом грандиозном мероприятиии приняли участие педиатры и врачи других специальностей, которые отвечают за здоровье российских детей.

Заведующая детской поликлиники №1 Красногорской больницы Елена Павловна Бутакова тоже оказалась среди участников V съезда детских врачей Московской области. Там специалист получила награду в виде благодарности от губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Также Елена Павловна рассказала о работе поликлиники. Оказалось, что там на благо детям трудится очень дружный коллектив. Каждый сотрудник, начиная с регистратуры и заканчивая кабинетом заведующей, старается помочь пациенту решить его вопрос.

Во время съезда прошли различные мероприятия для его участников. Так, к примеру, Всероссийский форум «Орфей» всецело посвящен диагностике и лечению редких заболеваний. Слушателями Всероссийской школы «Муковисцидоз: жизнь в новое время» стали свыше 60 человек из разных уголков страны. Также здесь провели Всероссийский форум медицинских сестер и многие другие мероприятия.

Международный форум «Педиатрия как искусство» позволяет врачам встретиться на одной площадке, чтобы задать интересующие вопросы экспертам и обсудить друг с другом собственную практику по диагностике и лечению заболеваний у детей.